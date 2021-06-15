15 Haziran 2021, Salı
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ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...
ŞOK 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyaları sürprizlerle dolu. Çarşamba günü satışa çıkacak indirimli ürünler arasında atıştırmalık, temizlik ve zücaciye ürünleri yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. ŞOK 16 Haziran Çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler olacak? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 17:23
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