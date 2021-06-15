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Haberler Galeri ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

ŞOK 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyaları sürprizlerle dolu. Çarşamba günü satışa çıkacak indirimli ürünler arasında atıştırmalık, temizlik ve zücaciye ürünleri yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. ŞOK 16 Haziran Çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler olacak? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 17:23
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ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel indirimleri araştırmaya başladı. Çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

Golf Maraşım

Golf Maraşım Kesme

Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt

Juss

  • 3
  • 16
ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

Bingo TozDeterjan

8 kg

Renkli&Beyazlar

  • 4
  • 16
ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

Mon Amour Far Paleti

Emotion Deodorant

•150 ml + 150 ml
• Ocean fresh /Romance

  • 5
  • 16
ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...

Fairy Platinum Tablet

72'li