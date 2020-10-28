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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp toplayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Giriş Tarihi: 28.10.2020 06:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 06:43
Doğan Demirci kontrolündeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, cadde üzerinde Sincan istikametinde ilerlerken yol kenarında çöp toplayan kamyona arkadan çarptı.
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Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci, kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.