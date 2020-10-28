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Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp toplayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 06:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 06:43
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Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti

Doğan Demirci kontrolündeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, cadde üzerinde Sincan istikametinde ilerlerken yol kenarında çöp toplayan kamyona arkadan çarptı.

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Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti

Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci, kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

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Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Yürek yakan kaza! Çöp kamyonuna arkadan çarpan genç feci şekilde hayatını kaybetti

Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.