Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun "görece" az olduğu görülüyor.



Bu ilçeler; Adalar, Çatalca, Beylikdüzü, Beykoz, Tuzla, Şile, Silivri ve Sarıyer olarak sıralanabilir. Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ise yoğunluğun en fazla olduğu yerler olarak gösterilebilir.