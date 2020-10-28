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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs haritası İstanbul | İstanbul'da en çok vaka hangi ilçede? Sağlık Bakanlığı son haritayı açıkladı Koronavirüs haritası İstanbul | İstanbul'da en çok vaka hangi ilçede? Sağlık Bakanlığı son haritayı açıkladı Koronavirüs haritası İstanbul | İstanbul'da en çok vaka hangi ilçede? Sağlık Bakanlığı son haritayı açıkladı... Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının yarısını İstanbul barındıyor. Megakentin ilçeleri kırmızıya boyandı. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası... Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:15
Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından elde edilen son verilere göre, İstanbul'un ilçeleri iyice kırmızıya boyandı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle megakentin o üç ilçesi oldukça dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR Yaz aylarının ardından koronavirüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.
Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Koca'nın açıklamasına göre; 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise yüzde 70-80 aralığında.
Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun "görece" az olduğu görülüyor.
Bu ilçeler; Adalar, Çatalca, Beylikdüzü, Beykoz, Tuzla, Şile, Silivri ve Sarıyer olarak sıralanabilir. Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ise yoğunluğun en fazla olduğu yerler olarak gösterilebilir. ADALAR HES uygulamasındaki 27 Ekim güncellemeli verilere göre ilçe ilçe son durum şöyle: