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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Postacı'daki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Postacı'daki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı!
Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolü olduğu, Yeşilçam'ın kült filmlerinden Postacı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterine hayat verdiği filmin 'bakkal' sahnesinde öyle bir çekim hatası var ki görenler şaşkına dönüyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o büyük hata ve Yeşilçam'da şu ana kadar tespit edilmiş hatalar...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 04:38 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 04:39
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Postacı'daki hata görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o çekim hatası...
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GALERİ DEVAM EDİYOR 40 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN HATA ŞAŞIRTTI
Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o çekim hatası...
İşte yıllarca izlediğimiz efsane filmlerdeki o hatalar...
"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde yıllar sonra keşfedilen detay sosyal medyada dile getirildi.
Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama...
Araya giren sahne sonrasında...