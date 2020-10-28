Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Postacı'daki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolü olduğu, Yeşilçam'ın kült filmlerinden Postacı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterine hayat verdiği filmin 'bakkal' sahnesinde öyle bir çekim hatası var ki görenler şaşkına dönüyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o büyük hata ve Yeşilçam'da şu ana kadar tespit edilmiş hatalar...