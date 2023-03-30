30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Tokat'ta görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Tavukların yumurtalarını almak için kümese giden vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İşte tavuğun yumurtladığı sıra dışı yumurta...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:41
  • 1
  • 104
Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Tokat'ın Almus ilçesinde, Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde neye uğradığını şaşırdı.

(Foto: Arşiv)

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 104
Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Bakın tavuk ne yumurtladı...

  • 3
  • 104
Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi.

  • 4
  • 104
Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.

  • 5
  • 104
Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN