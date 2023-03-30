Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...
Tokat'ta görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Tavukların yumurtalarını almak için kümese giden vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
İşte tavuğun yumurtladığı sıra dışı yumurta...
Giriş Tarihi: 30.03.2023
10:41
Tokat'ın Almus ilçesinde, Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan
Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde neye uğradığını şaşırdı.
(Foto: Arşiv) GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakın tavuk ne yumurtladı...
Topladığı yumurtalardan, birinin
kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi.
Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.
Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin,
"Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN