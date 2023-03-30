Yumurtayı görünce şaşkına döndü: İlk kez...

Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN