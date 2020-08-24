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Kümese gidince neye uğradığını şaşırdı! Bakın tavuk ne yumurtladı?

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Giriş: 24.08.2020 14:15
Güncelleme:24.08.2020 14:23
Son dakika haberi... Tokat'ın Almus ilçesinde, Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Bakın tavuk ne yumurtladı?

Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gitti.

Kümese gidince neye uğradığını şaşırdı! Bakın tavuk ne yumurtladı? KÜMESE GİDİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! BAKIN TAVUK NE YUMURTLADI?

Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi. Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.

İLK KEZ BÖYLE BİR YUMURTA GÖRDÜM

Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi

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