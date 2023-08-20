O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Yeni bir araştırma, ilginç bir ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Ayak numarası ile yaşam süresi arasında bağlantı olduğu ortaya kondu. Bilim insanları, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubunu inceleyerek ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi analiz etti. Elde edilen sonuçlar, ayak numarasının insanların yaşam süresini etkileyebileceği yönünde önemli bir bulguyu ortaya koydu. İşta araştırmanın detayları!

Giriş Tarihi: 20.08.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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