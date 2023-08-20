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Haberler Galeri O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Yeni bir araştırma, ilginç bir ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Ayak numarası ile yaşam süresi arasında bağlantı olduğu ortaya kondu. Bilim insanları, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubunu inceleyerek ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi analiz etti. Elde edilen sonuçlar, ayak numarasının insanların yaşam süresini etkileyebileceği yönünde önemli bir bulguyu ortaya koydu. İşta araştırmanın detayları!

Giriş Tarihi: 20.08.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 14:13
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O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Cambridge Üniversitesi'nin son araştırması, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı belirlendi. Büyük bir katılımcı grubu üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, farklı yaş gruplarından gelen veriler detaylı şekilde analiz edildi. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi.

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O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Yapılan araştırmanın neticisende şaşırtan sonuçlar çıkarken, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı belirtildi. İşte, araştırmanın detayları...

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O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bir araştırma yaparak insanların hangi ayak ölçüsüne sahip olmalarının daha uzun yaşamalarıyla ilişkili olduğunu ve hangilerinin tam tersine erken ölüm riski taşıdığını buldu.

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O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...

Deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlardır:

38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.