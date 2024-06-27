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"Yok artık" dedirten olay! 'Kargocu soyup kaçtı' dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

Akıllara durgunluk veren olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Ev kadını olan bir kadın iddiaya göre, kargocu olduğunu söyleyerek evin kapısını açtıran kişinin kendisini darbettikten sonra altınlarını çalıp kaçtığını isöyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada olayın bambaşka olduğunu ortaya çıkardı. Oscarlık senaryo karşısında polis bile bile şoke oldu. İşte detaylar...

Giriş: 27.06.2024 18:35
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Yok artık dedirten olay! ’Kargocu soyup kaçtı’ dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

"Yok artık" dedirten olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı.

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Yok artık dedirten olay! ’Kargocu soyup kaçtı’ dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

Dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Manavgat Şelale Mahallesi 3532. Sokak'taki bir adreste kadının darbedildiği ve hırsızlık yapıldığına dair ihbar geldi.

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Yok artık dedirten olay! ’Kargocu soyup kaçtı’ dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

"KAPIDAKİ KİŞİNİN 'KARGOCU' OLDUĞUNU..."
Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada ev sahibi A.D.'nin başından darbe aldığı belirlendi. A.D. olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti.

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Yok artık dedirten olay! ’Kargocu soyup kaçtı’ dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

"BAŞINI DUVARA VURDUĞUNU VE KISA SÜRELİ BAYGINLIK GEÇİRDİĞİNİ..."

Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D., kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti.

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Yok artık dedirten olay! ’Kargocu soyup kaçtı’ dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

"5 ADET ALTIN VE 2 KÜPEYİ ALIP KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ"

Kendisinin bu tehdit üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini belirten A.D., yüzünde maske, elinde eldiven olan hırsızın gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığını iddia etti. A.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.