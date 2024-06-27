"Yok artık" dedirten olay! 'Kargocu soyup kaçtı' dedi: Gerçek bambaşka çıktı | Oscarlık senaryo karşısında polis bile şoke oldu

Akıllara durgunluk veren olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Ev kadını olan bir kadın iddiaya göre, kargocu olduğunu söyleyerek evin kapısını açtıran kişinin kendisini darbettikten sonra altınlarını çalıp kaçtığını isöyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada olayın bambaşka olduğunu ortaya çıkardı. Oscarlık senaryo karşısında polis bile bile şoke oldu. İşte detaylar...