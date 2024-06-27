İzmir'de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası! DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten ilk açıklama
İzmir'de DenizBank'ın Bornova Şube Müdürü H.Ö'nün yüksek kar vaadiyle birçok kişiden topladığı 300 milyon TL ile vurgun yaptığı iddialarına açıklama geldi. Konuya ilişkin DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiaları ile ilgili, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim." dedi. İşte detaylar...