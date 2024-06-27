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İzmir'de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası! DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten ilk açıklama

İzmir'de DenizBank'ın Bornova Şube Müdürü H.Ö'nün yüksek kar vaadiyle birçok kişiden topladığı 300 milyon TL ile vurgun yaptığı iddialarına açıklama geldi. Konuya ilişkin DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiaları ile ilgili, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim." dedi. İşte detaylar...

Giriş: 27.06.2024 18:14 Güncelleme: 28.06.2024 00:36
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İzmir’de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası! DenizBank Genel Müdürü Ateş’ten ilk açıklama

İzmir'de 300 milyon TL'lik dolandırıcılık iddialarına DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten açıklama geldi. Ateş, Hamburg'da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, basında yer alan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin soruları cevapladı.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

Hakan Ateş, 2002'de satın aldıkları Tarişbank'ın çalışanlarının yüzde 90'ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini belirterek Hatice Ö'nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

"BANKADA BORÇ-ALACAK KAYDI GÖRÜNMÜYOR"

Hatice Ö'nün "annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu" söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Söz konusu olayla ilgili haberleri buradan takip ediyoruz. Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

"Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık (Seçil Erzan olayı). Bu ilk olay çıktığında ilk 2-3 saatlik araştırmamız sonucu, müştekilerin verdikleri paralarla ilgili de kameralarımızda bir kayda ya da borç-alacak kaydına rastlamadığımız için zaten bunun bir saadet zinciri olduğu hissiyatı başta uyanmıştı. Gerek BDDK gerek savcılık gerekse bilirkişi bizi teyit etti."

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ"

"Mevcut olayda ise inceleme sürdüğü için henüz bir dolandırıcılık vakası mı ya da zimmet mi bir değerlendirmede bulunamıyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki sosyal medyaya yansıyan rakamlar ve iddialar tamamen hayal ürünü. Teftiş Kurulumuzun bize ilettiği rakamlar ile söz konusu haberlerde yer alan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Yine isimleri kullanılan iş insanları ile de herhangi bir bağlantı görülmemiş olup bunun da üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim."