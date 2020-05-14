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Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

Uzmanlar yoğurt ile ilgili dikkat çeken bir bilimsel araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı. İncelemeye alınan 189 hastanın semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı. İşte her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketince ortaya çıkan sonuçlar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:03
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Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

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Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

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Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.