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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan gizemli olay
Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 18:09Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:11