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Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Türkiye meydana gelen son depremler, milyonların fay hatlarını ve Türkiye'nin deprem haritasını araştırmasına neden oldu. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Ülkemizde 5 farklı deprem bölgesi bulunuyor. İşte milyonların merak ettiği Türkiye'deki illerin deprem haritası.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:56
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Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

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Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

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Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

AFYON: 2. derece deprem bölgesi