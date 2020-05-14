Türkiye'nin deprem haritası gündem oldu! Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Türkiye meydana gelen son depremler, milyonların fay hatlarını ve Türkiye'nin deprem haritasını araştırmasına neden oldu. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Ülkemizde 5 farklı deprem bölgesi bulunuyor. İşte milyonların merak ettiği Türkiye'deki illerin deprem haritası.