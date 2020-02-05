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YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?

2020 YKS başvuru kılavuzu yayına verildi. YKS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile sınav tarihleri, başvuru ücretleri, sınav değerlendirme yöntemleri, örnek soru kitapçıkları, ödemelerin yapılacağı bankaların bilgileri belli oldu. Öğrencilere YKS kılavuzunu inceleyerek başvuru yapmaları tavsiyesinde bulunuldu. Sizler için YKS başvuru kılavuzunu derledik. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 13:20
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YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?

YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından birçok soru yanıtını buldu. YKS başvuru kılavuzu ile 2020 sınav ücretleri, sınav tarihleri, başvuru yöntemleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi. ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunun okunması tavsiyesinde bulundu. 142 sayfalık başvuru kılavuzuna haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar? İşte soruların yanıtları ve ÖSYM YKS başvuru kılavuzu...

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YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı
edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

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YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına
girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin
(2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları
zorunludur.

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YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?

2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
- 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında
okumakta olan öğrenciler
- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
- Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

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YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da
sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna
geçmedikleri takdirde, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim
programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme
işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart
sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS
kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.