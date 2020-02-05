YKS ücreti 70 TL! YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar?
2020 YKS başvuru kılavuzu yayına verildi. YKS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile sınav tarihleri, başvuru ücretleri, sınav değerlendirme yöntemleri, örnek soru kitapçıkları, ödemelerin yapılacağı bankaların bilgileri belli oldu. Öğrencilere YKS kılavuzunu inceleyerek başvuru yapmaları tavsiyesinde bulunuldu. Sizler için YKS başvuru kılavuzunu derledik. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankalardan nasıl yatırılır? TYT AYT YDT 2020 ücreti ne kadar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 13:20