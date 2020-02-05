YKS başvuru kılavuzu tam 142 sayfa! YKS 2020 başvurusu yapmadan mutlaka okuyun! İşte 2020 YKS başvuru kılavuzu YKS başvuru kılavuzu yayına verildi! 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan 2 milyonu aşkın öğrenci heyecanla başvuru kılavuzunu inceliyor. Aileler de başvuruların tüm detaylarını ilgi ile araştırıyor. YKS başvuru kılavuzu ile öğrencilerin ve ailelerinin tüm merak ettikleri sorular yanıt bulmuş oldu. YKS başvuru ücreti, başvuru tarihleri, sınav sonuç değerlendirme yöntemleri, sınav ağırlıkları, örnek soru kitapçıkları gibi detaylar kılavuzda yer alıyor. YKS 2020 başvurusu öncesi kılavuzu incelemeyi unutmayın. İşte YKS 2020 örnek soru kitapçıkları ve başvuru kılavuzu... Giriş Tarihi: 05.02.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 12:32
YKS 2020 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin hayal ettiği üniversite yolunda katılmaları gereken sınav olarak bilinen YKS'ye her sene 2 milyonu aşkın kişi başvuru yapıyor. YKS başvuruları ile ilgili en doğru bilgiler başvuru kılavuzu ile duyuruluyor. ÖSYM'nin hazırladığı YKS başvuru kılavuzu 141 sayadan oluşuyor. Kılavuzda soru kitapçıklarından başvuru formlarına kadar her belge mevcut. İşte YKS başvuru kılavuzu ve önemli bilgiler...
SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR? 2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına
girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.
2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.