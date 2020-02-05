YKS başvuru kılavuzu tam 142 sayfa! YKS 2020 başvurusu yapmadan mutlaka okuyun! İşte 2020 YKS başvuru kılavuzu

2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında

okumakta olan öğrenciler

 Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

 Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

 Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da

sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna

geçmedikleri takdirde, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim

programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme

işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar

doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.