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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! "Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısında bulundu. Hafta başından itibaren İstanbul'da perşembe gününe işaret ediliyor ve kar yağışı uyarısında bulunuluyor. İstanbullular, 5 Şubat Çarşamba sabahına yağmur yağışı ile başlarken, Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Son hava tahminlerinin izlenmesinin ardından İstanbul'a kar ve dolu uyarısında bulunuldu. Yağışın giderek şiddetleneceği belirtilirken, yer yer dolu yağışı ve kar yağışının görüleceği belirtildi. Uzmanlar, sel baskınlarına dikkat edilmesi uyarısını da yineledi. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı ve hava tahminleri...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 14:27
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