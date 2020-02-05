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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! "Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısında bulundu. Hafta başından itibaren İstanbul'da perşembe gününe işaret ediliyor ve kar yağışı uyarısında bulunuluyor. İstanbullular, 5 Şubat Çarşamba sabahına yağmur yağışı ile başlarken, Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Son hava tahminlerinin izlenmesinin ardından İstanbul'a kar ve dolu uyarısında bulunuldu. Yağışın giderek şiddetleneceği belirtilirken, yer yer dolu yağışı ve kar yağışının görüleceği belirtildi. Uzmanlar, sel baskınlarına dikkat edilmesi uyarısını da yineledi. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı ve hava tahminleri...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 14:27
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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış, rüzgarın etkisi ile akşam saatlerinde sağanak yağışa dönecek. Beraberinde etkili olması beklenen karayel ile İstanbul'da yağışlar kar şeklinde görülebilir. Meteoroloji, İstanbulluları su baksını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı da uyardı. Ankara'da ise bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor. Valilik bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARILARI ART ARDA GELDİ

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir

Yurt genelinde etkili olan lodos sıcaklıkları artırırken özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışları kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Rüzgarlar bugün oldukça kuvvetli ve deniz ulaşımı Marmara Denizi'nde aksatıyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir

Akşama doğru bölgede yerini karayele bırakacak rüzgar Trakya'da sıcaklıkları azalatacak. Azalan sıcaklık ile Trakya'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Hissedilen sıcaklıklar ise cuma gününden itibaren hızlıca düşecek.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar ve dolu uyarısı! Öğleden sonra sel baskınları yaşanabilir

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.