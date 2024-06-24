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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), sınavı başarıyla tamamlayan adayların heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasıyla gündemde. Üniversite tercihleri için kritik bir adım olan YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ise merak konusu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru, binlerce adayın tercih sürecini belirleyecek önemli bir adım olacak.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 08:33
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru

Öğrenciler için kritik bir dönemeç olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024, ÖSYM takviminde yerini aldı. Üniversite hayali kuran adaylar, başvuruları tamamladıktan sonra sınava girecekleri yerlerin açıklanacağı sınav giriş belgesini heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Adaylar, bu önemli sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sınav tarihi hakkında da merakla bilgi bekliyor.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru

2024 YKS Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu

Heyecanla beklenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih netleşti! ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru

Sonuçları Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. Önemli bir not: Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru

Üniversite Tercihleri Ne Zaman?

YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihlerini 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar.