24 Haziran 2024, Pazartesi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru
8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), sınavı başarıyla tamamlayan adayların heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasıyla gündemde. Üniversite tercihleri için kritik bir adım olan YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ise merak konusu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru, binlerce adayın tercih sürecini belirleyecek önemli bir adım olacak.
Giriş: 24.06.2024 08:33
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