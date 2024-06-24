24 Haziran 2024, Pazartesi
Kaya Sabancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası
Bodrum'da bulunan Mandarin Orientel Bodrum Otel'de iş insanı Kaya Sabancı ve otelin sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan kavgasında yeni detaylar. Kaya Sabancı, Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradığını iddia ederken, Sabancı'nın hastanede jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. Sabancı'nın Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı da alınan ifadeyle çökmüş oldu.
Giriş: 24.06.2024 08:43 Güncelleme: 24.06.2024 08:51
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