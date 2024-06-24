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Kaya Sabancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası

Bodrum'da bulunan Mandarin Orientel Bodrum Otel'de iş insanı Kaya Sabancı ve otelin sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan kavgasında yeni detaylar. Kaya Sabancı, Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradığını iddia ederken, Sabancı'nın hastanede jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. Sabancı'nın Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı da alınan ifadeyle çökmüş oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 08:43 Güncelleme: 24.06.2024 08:51
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Kaya Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de bulunan Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor.

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Kaya Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası

"KORUMALAR BANA VURMADI"

Yaşanan olayın ardından Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından otelin içerisindeki restoranda darp edildiği algısı oluşturuldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bütün ilgililerin ifadelerine başvuruldu. Kaya Sabancı'nın tedavi gördüğü hastanede Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadesine SABAH ulaştı.

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Kaya Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası

Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiğini öne sürse de gerçekleri ifadesinde anlattı. Sabancı ifadesinde " Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.

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Kaya Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası

Olayın tanığı M.S. de ifadesinde Sabancı'nın Aşçı'ya "Sen beni davet etmedin ama ben inadına geldim" dediğini, yan tarafa döndüğünde itişme yaşandığını gördüğünü, Sabancı'nın yere düştüğünü gördüğünü söyledi.

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Kaya Sabancı’nın ifadesi ortaya çıktı! Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları saldırdı demişti | İşte kavganın perde arkası

PARAMEDİK İFADESİNE RAĞMEN "AMBULANS GECİKTİRİLDİ" DEDİ

Kaya Sabancı ifadesinde ilk ambulansın olay yerine geldiğinde arızalandığını ikinci ambulansın da hastaneden geldiği için sitenin girişin de bekletildiğini öne sürdü.