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Adana'da eşini ve ailesini katletmişti! Katilin o görüntüleri ortaya çıktı | 'Yapma' çığlıklarına aldırış etmedi

Dehşet veren olay Adana'da yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23), olayın ardından elinle tabanca ile kaçarken ki görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği o korkunç görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı. İşte tüyler ürperten o anlar...

Giriş: 23.06.2024 23:59 Güncelleme: 24.06.2024 00:42
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Adana’da eşini ve ailesini katletmişti! Hakim Eba’nın elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı | Vatandaşların ’yapma’ çığlıklarına aldırış etmedi

Akıllara durgunluk veren olay, dün Adana Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

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Adana’da eşini ve ailesini katletmişti! Hakim Eba’nın elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı | Vatandaşların ’yapma’ çığlıklarına aldırış etmedi

Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne geldi.

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Adana’da eşini ve ailesini katletmişti! Hakim Eba’nın elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı | Vatandaşların ’yapma’ çığlıklarına aldırış etmedi

Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çıkarak Hakim Eba, peş peşe eşine ateş etti.

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Adana’da eşini ve ailesini katletmişti! Hakim Eba’nın elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı | Vatandaşların ’yapma’ çığlıklarına aldırış etmedi

Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu da alıp kaçtı.

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Adana’da eşini ve ailesini katletmişti! Hakim Eba’nın elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı | Vatandaşların ’yapma’ çığlıklarına aldırış etmedi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.