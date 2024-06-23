Adana'da eşini ve ailesini katletmişti! Katilin o görüntüleri ortaya çıktı | 'Yapma' çığlıklarına aldırış etmedi

Dehşet veren olay Adana'da yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23), olayın ardından elinle tabanca ile kaçarken ki görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği o korkunç görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı. İşte tüyler ürperten o anlar...