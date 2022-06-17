YKS sınavı başarı duası: YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar

YKS sınav duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her sınav dönemi öncesinde olduğu gibi 2022 YKS öncesinde de sınav duaları araştırılmaya başlandı. YKS'ye katılacak öğrenciler ve velileri heyecan içinde sınav saatini bekliyor. Öğrencilerin YKS'te başarılı olabilmeleri için dua okumak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar neler? İşte YKS sınavı başarı duası...