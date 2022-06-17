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YKS sınavı başarı duası: YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar

YKS sınav duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her sınav dönemi öncesinde olduğu gibi 2022 YKS öncesinde de sınav duaları araştırılmaya başlandı. YKS'ye katılacak öğrenciler ve velileri heyecan içinde sınav saatini bekliyor. Öğrencilerin YKS'te başarılı olabilmeleri için dua okumak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar neler? İşte YKS sınavı başarı duası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 15:24
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YKS sınavı başarı duası: YKS’den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar
GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınavı başarı duası: YKS’den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar
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YKS sınavı başarı duası: YKS’den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar

YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavına katılacak lise son sınıf öğrencileri ile velileri, YKS öncesinde sınavda okunması gereken duaları araştırmaya başladı. YKS'ye girecekler için okunması gereken dualara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar neler? İşte YKS sınavı başarı duası...

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YKS sınavı başarı duası: YKS’den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar

LGS SINAVINA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1- Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

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YKS sınavı başarı duası: YKS’den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar

2- Sınava girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."