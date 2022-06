"LGS ZAMANINDA BURAYA GELMİŞTİM"

Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce "Çalışanın kazandığı bir sistem. Ben lisede neredeyse 11. sınıftan beridir çalışıyorum. Bütün konularımı tekrar ettim. Uğraşabildiğim kadar uğraştım. Zuhuratbaba'ya gelelim duamızı edelim dedik. Allah bizimle beraberdir. Sınavdan yapabileceğim en yüksek sıralamayı yapmak istiyorum. Her şeye çalıştım, her konuyu çok iyi biliyorum. Sınavda artık zihnimizi, odağımızı sınava verip yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.