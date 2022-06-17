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Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre: Samsun'da çok acı bir olay gerçekleşti. Karne günü evlerinin 4. katındaki pencereden yere düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ olay yerinde hayatını kaybetti. Evlatlarının cansız bedenini gören anne baba ise sinir krizleri geçirdi.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 14:23Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 14:23