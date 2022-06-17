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Haberler Galeri Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: Samsun'da çok acı bir olay gerçekleşti. Karne günü evlerinin 4. katındaki pencereden yere düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ olay yerinde hayatını kaybetti. Evlatlarının cansız bedenini gören anne baba ise sinir krizleri geçirdi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 14:23
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Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

Acı olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı... Lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ (16) evlerinin 4. katındaki pencereden yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

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Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

KARNE GÜNÜ ACI OLAY...

Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde Kartal Emir Uludağ'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

Olay yerine giden sağlık ekipleri Kartal Emir Uludağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

Sabah işe giden öğrenmen baba Serdal Uludağ ile bankacı anne Ayten Uludağ acı haberi iş yerinde aldı.

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Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ'ın ölümü komşuları da gözyaşına boğdu.