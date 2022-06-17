Karne günü korkunç olay! Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ hayatını kaybetti

KARNE GÜNÜ ACI OLAY...

Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde Kartal Emir Uludağ'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.