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Haberler Galeri YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava giren öğrenciler ve ailelerin hem heyecanını hafifletecek hem de onlara yardımcı olacak dualar araştırılıyor. Yüce Allah'ın kolay kıldığından başka kolaylık yoktur. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sınav öncesi ve sonrasında okunmasını tavsiye etti dualar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:58
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YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava giren öğrenciler ve ailelerin hem heyecanını hafifletecek hem de onlara yardımcı olacak dualar araştırılıyor. Yüce Allah'ın kolay kıldığından başka kolaylık yoktur. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sınav öncesi ve sonrasında okunmasını tavsiye etti dualar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

YKS SINAVINA GİRMEDEN OKUNACAK SINAV DUASI!

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

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YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

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YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

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YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."