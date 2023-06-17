17 Haziran 2023, Cumartesi
YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar
YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava giren öğrenciler ve ailelerin hem heyecanını hafifletecek hem de onlara yardımcı olacak dualar araştırılıyor. Yüce Allah'ın kolay kıldığından başka kolaylık yoktur. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sınav öncesi ve sonrasında okunmasını tavsiye etti dualar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:58
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