17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

Üniversiteye yerleşmek isteyen 3,5 milyonu aşkın aday bugün sınav başına oturacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS'de 1 milyonu aşkın kişinin de görev yapacağını açıkladı. YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:23
  • 1
  • 9
Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. TYT, 18 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

  • 3
  • 9
Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

  • 4
  • 9
Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

19 Haziran'da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. AYT ve YDT oturumlarının süresinde herhangi bir değişiklik olmadı. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

  • 5
  • 9
Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

BAŞVURULARDA TARİHİ REKOR KIRILDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Hafta sonu 3 oturumda gerçekleştirilecek 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirten Ersoy, sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

Ersoy, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun sağlıklı şekilde yapılması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sınava hazırlık sürecinin aylar öncesinden başladığına işaret eden Ersoy, "Sınav sürecinde binlerce hocamız görev alıyor. Bu sürecin sonunda 44 günlük kapalı matbaa süreci söz konusu. Şükürler olsun bu sürecin şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.