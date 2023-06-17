Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler

BAŞVURULARDA TARİHİ REKOR KIRILDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Hafta sonu 3 oturumda gerçekleştirilecek 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirten Ersoy, sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

Ersoy, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun sağlıklı şekilde yapılması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sınava hazırlık sürecinin aylar öncesinden başladığına işaret eden Ersoy, "Sınav sürecinde binlerce hocamız görev alıyor. Bu sürecin sonunda 44 günlük kapalı matbaa süreci söz konusu. Şükürler olsun bu sürecin şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.