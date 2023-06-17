17 Haziran 2023, Cumartesi
Milyonlarca öğrenci üniversite için sınava giriyor! İşte YKS ile ilgili bilmeniz gerekenler
Üniversiteye yerleşmek isteyen 3,5 milyonu aşkın aday bugün sınav başına oturacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS'de 1 milyonu aşkın kişinin de görev yapacağını açıkladı. YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:23
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