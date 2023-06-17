İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Sıcak bir haftanın ardından başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi hafta sonunu yağışla karşıladı. Gece şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için uyarılar da peş peşe geldi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji mega kenti saat vererek, "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor." şeklinde uyardı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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