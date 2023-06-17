17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Sıcak bir haftanın ardından başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi hafta sonunu yağışla karşıladı. Gece şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için uyarılar da peş peşe geldi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji mega kenti saat vererek, "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor." şeklinde uyardı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:04
  • 1
  • 13
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul için uyardı. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği vurgulandı.

  • 3
  • 13
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

  • 4
  • 13
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

  • 5
  • 13
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.