07 Haziran 2024, Cuma
YKS'ye nerede gireceğim? YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav yerleri ve giriş belgeleri geçtiğimiz hafta adayların erişimine açıldı. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınav yerlerini öğrenmek ve giriş belgelerini almak için ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte, YKS sınav yeri sorgulama ve giriş belgesi indirme işlemleri hakkında detaylı bilgiler.
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:23
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7