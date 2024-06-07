MEB YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak? YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) konuları ve müfredatı, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların odak noktası haline geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan sınava 3 milyon 120 bin 878 adayın katılım sağlaması bekleniyor. Peki YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?