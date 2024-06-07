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MEB YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak? YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite sınavına kısa bir süre kala milyonlarca adayın gündemine geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, sınav öncesinde konu ve kazanımları içeren kitapçığı PDF ekranından inceleyebilecekler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:22
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YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024 | ÖSYM YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) konuları ve müfredatı, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların odak noktası haline geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan sınava 3 milyon 120 bin 878 adayın katılım sağlaması bekleniyor. Peki YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?

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YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024 | ÖSYM YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?

YKS 2024'e Hazırlananlar Dikkat!

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haber geldi! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar için MEB tarafından 2024 YKS konu ve kazanımları yayınlandı. Adaylar, sınavda ter dökecekleri derslere ait konu ve kazanımlara MEB'in resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

MEB YKS KONU KAZANIMLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024 | ÖSYM YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?

YKS 2024 Sınav Takvimi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024 Cumartesi (120 soru, 165 dakika)

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 9 Haziran 2024 Pazar (160 soru, 180 dakika)

Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024 Pazar (80 soru, 120 dakika)

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YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024 | ÖSYM YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?

Hangi Testler Yer Alacak?

TYT: Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşacak.

AYT: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türüne göre ilgili testleri cevaplayacaklar.

YDT: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Adaylar, başvuru sırasında seçtikleri yabancı dile ait testi çözecekler.

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YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024 | ÖSYM YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak?

YKS 2024'e sayılı günler kala, adaylara konu ve kazanımları dikkatlice inceleyerek, sınav takvimini göz önünde bulundurarak çalışmalarını planlamaları tavsiye ediliyor.