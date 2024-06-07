07 Haziran 2024, Cuma
MEB YKS TYT, AYT ve YDT oturum konuları neler, sınavda ne sorulacak? YKS konu ve kazanımları PDF indir 2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite sınavına kısa bir süre kala milyonlarca adayın gündemine geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, sınav öncesinde konu ve kazanımları içeren kitapçığı PDF ekranından inceleyebilecekler.
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:22
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