YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

ÖSYM'nin son açıklamasına göre, Türkiye'nin dört bir yanından toplamda 3 milyon 36 bin 945 aday, heyecan dolu bir sınav maratonuna katılmaya hazırlanıyor. Bu büyük sınavın bir parçası olarak, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 120 bin 878 aday, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 2 milyon 19 bin 709 aday ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ise 233 bin 389 aday başvuru yaptı. Öğrenciler, sınav için son hazırlıklarını tamamlarken, aday sayısındaki bu yüksek rakamlar sınavın önemini bir kez daha vurguluyor.