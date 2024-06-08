08 Haziran 2024, Cumartesi
YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün başlıyor! 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek bu kritik sınav, milyonlarca üniversite adayının gözlerini heyecanla dolduruyor. Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan YKS, üç ayrı oturumda tamamlanacak. Adaylar, bu önemli sınavın başlama ve bitiş saatleri ile ilgili detayları merakla bekliyor. 2024 TYT, AYT ve YDT sınavlarının ayrıntıları için haberimizi takip edin!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 06:57
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