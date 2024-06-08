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YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün başlıyor! 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek bu kritik sınav, milyonlarca üniversite adayının gözlerini heyecanla dolduruyor. Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan YKS, üç ayrı oturumda tamamlanacak. Adaylar, bu önemli sınavın başlama ve bitiş saatleri ile ilgili detayları merakla bekliyor. 2024 TYT, AYT ve YDT sınavlarının ayrıntıları için haberimizi takip edin!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 06:57
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YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

ÖSYM'nin son açıklamasına göre, Türkiye'nin dört bir yanından toplamda 3 milyon 36 bin 945 aday, heyecan dolu bir sınav maratonuna katılmaya hazırlanıyor. Bu büyük sınavın bir parçası olarak, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 120 bin 878 aday, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 2 milyon 19 bin 709 aday ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ise 233 bin 389 aday başvuru yaptı. Öğrenciler, sınav için son hazırlıklarını tamamlarken, aday sayısındaki bu yüksek rakamlar sınavın önemini bir kez daha vurguluyor.

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YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak olan TYT, 165 dakika sürecek ve adaylara 120 soru yöneltilerek Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından bilgi ve becerileri ölçülecek.

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YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

TYT, AYT, YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK BİTECEK?

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 9 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te başlayacak olan AYT, 180 dakika sürecek.

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YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak ve adaylara toplam 160 soru sorulacak.

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YKS bugün saat kaçta, kaç saat sürecek? 2024 TYT, AYT, YDT başlangıç ve bitiş saati | YKS sınav süresi kaç dakika?

Yabancı Dil Testi (YDT): Aynı günün akşamında saat 15.45'te başlayacak YDT ise 120 dakika sürecek.