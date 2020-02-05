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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...

Musa Cihangir ve Neytullah Bozkurt dolandırıldıkları gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Müge Anlı anlatılanları şaşkınlık içerisinde dinledi. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Müge Anlı Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıkta harcananları açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:51
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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Neytullah Bozkur ve Musa Cihangir, aynı şebeke tarafından dolandırıldıklarını anlattı. Musa Cihangir, söz konusu şebekenin çalıştırdığı kadınları evlenmek isteyen kişilerle tanıştırarak o kişileri dolandırdığı iddia edildi.

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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...

Musa Cihangir ve Neytullah Bozkurt dolandırıldıkları gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Müge Anlı anlatılanları şaşkınlık içerisinde dinledi. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Müge Anlı Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıkta harcananları açıkladı.

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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...

Neytullah Bozkur "Önce beni kadınla tanıştırdılar. Bir gün onun evinde, ardından ertesi gün kendi evimde kaldım. Sürekli beni 'evimize git boş kalmasın' diye gönderiyordu. Ben de en sonunda gitmeyeceğim kalacağım dedim. 'Yok gideceksin' dedi."

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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...

'Kalacağım' dedim ve kafamı duvara vurdum, yere düştüm. O gece orada kaldım. Ben 15 bin TL, 5'i aracıya 17 bin TL, 24 tane cumhuriyet altını verdim. Son olarak 60-70 bin TL param vardı o da yok."

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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...

Müge Anlı Musa Cihangir'in de 300 kilo altınla kandırıldığını belirterek harcadıklarını aktardı. Müge Anlı, "105 bin dolar toplamışsınız, tarlasını satmış, 100 tane koyun, 1 traktör ve 1 araba satmış. 70 bin TL'ni de verdin." diyerek Cihangir'in verdiklerini açıkladı.