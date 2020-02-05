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Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü! 300 kilo altın için 600 rekat namaz...
Musa Cihangir ve Neytullah Bozkurt dolandırıldıkları gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Müge Anlı anlatılanları şaşkınlık içerisinde dinledi. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Müge Anlı Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıkta harcananları açıkladı.
Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:51
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