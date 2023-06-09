Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Misafirlerinize çayın yanında ikram edebileceğiniz bu lezzetli mercimek köftesi tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Hem doyuruculuğuyla hem de ağızları sulandıran tadıyla ister sade ister limonla gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifinin püf noktaları...