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Haberler Galeri Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Misafirlerinize çayın yanında ikram edebileceğiniz bu lezzetli mercimek köftesi tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Hem doyuruculuğuyla hem de ağızları sulandıran tadıyla ister sade ister limonla gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifinin püf noktaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 21:28
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Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Mercimek köftesi tarifi özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahip lezzetler arasında yer almaktadır. Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesini bir yiyen bir de yemeyen pişman. Çayınızın yanından eksik etmeyeceğiniz damak çatlatan lezzetli tarif haberimizde...

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Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Mercimek köftesi kolay yapımı ve besin değerleri açısından sıklıkla tercih edilen meze ve atıştırmalıkların başında geliyor. Zaman zaman popüler yemek programlarında da tarifine yer verilen mercimek köftesi yapımında da püf noktalar bulunuyor.

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Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Her lokmasından ayrı lezzet alacağınız dağılmayan, besleyici ve güzel mercimek köftesi için öncelikle 1,5 buçuk su bardağı kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın ve malzemeleri hazır hale getirin.

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Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Mercimek köftesi malzemeleri:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek,

3 su bardağı sıcak su,

1,5 su bardağı ince bulgur,

2 adet kuru soğan,

1 çay bardağı zeytinyağı,

1 yemek kaşığı biber salçası,

1 yemek kaşığı domates salçası,

5 adet taze soğan, ,

½ demet maydanoz,

1,5 tatlı kaşığı tuz,

1 çay kaşığı pul biber,

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiberdir.

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Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!

Kırmızı mercimekler suda kaynayıp suyu çekmeye başlarken ince bulguru ekleyin, mercimeği ocaktan alın. Ardından üzerine ince bulguru ekleyin. kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin.