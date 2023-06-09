09 Haziran 2023, Cuma
Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!
7'den 70'e herkesin severek yaptığı makarna tariflerinde büyük yanlış çıktı. Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz. Burgu, kelebek, çubuk her türlü makarnayı lezzet bombasına dönüştürecek aşçı sırrı açıklandı. Haşlama suyunun aslında tariflerde çok kritik ve önemli bir görevi bulunuyor. İşte doğru bilinen o yanlış.
Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:39
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