Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

Makarna suyu, bakliyatları ıslatmak için kullanılabilir: Makarna suyu, bakliyatları haşlamadan önce ıslatmak için ideal bir sıvıdır. Bu suyu kullanarak bakliyatları bekletebilir ve daha kolay pişmelerini sağlayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, makarna suyunda bulunan tuz oranıdır. Bu nedenle yemeğe ekleyeceğiniz tuzu buna göre ayarlamaya özen göstermelisiniz.