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Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

7'den 70'e herkesin severek yaptığı makarna tariflerinde büyük yanlış çıktı. Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz. Burgu, kelebek, çubuk her türlü makarnayı lezzet bombasına dönüştürecek aşçı sırrı açıklandı. Haşlama suyunun aslında tariflerde çok kritik ve önemli bir görevi bulunuyor. İşte doğru bilinen o yanlış.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:39
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Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

Makarna tarifleri basitliği ve pratikliği sebebiyle özellikle öğrenci ve çocukların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çeşit çeşit şekilleriyle öğünlerinize ayrı bir lezzet katan makarna tariflerinizi adeta profesyonel bir aşçının elinin değdiğini düşündürecek püf noktaların sırrı çıktı. İşte makarna tariflerinin büyük hatası...

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Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

Makarnanın haşlama suyunu dökmek yerine kullanmanın farklı ama yararlı birçok yolu olduğunu belirtmişsiniz. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.

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Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

Makarna suyu, bakliyatları ıslatmak için kullanılabilir: Makarna suyu, bakliyatları haşlamadan önce ıslatmak için ideal bir sıvıdır. Bu suyu kullanarak bakliyatları bekletebilir ve daha kolay pişmelerini sağlayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, makarna suyunda bulunan tuz oranıdır. Bu nedenle yemeğe ekleyeceğiniz tuzu buna göre ayarlamaya özen göstermelisiniz.

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Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

Makarna suyu, bulaşıkları temizlemek için kullanılabilir: Kirli mutfak gereçlerini bulaşık makinesine yerleştirmeden önce sıcak makarna suyunda bekletmek, yağlardan arındırılmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde su tasarrufu yaparak bulaşıklarınızı temizleyebilirsiniz.

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Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!

Bitkileri sulamak için kullanılabilir: Az tuzlu makarna suyu, bitkilerinizi sulamak için faydalı olabilir. Bitkilerinize bu suyu kullanarak besin desteği sağlayabilir ve canlılık kazandırabilirsiniz. Ancak tuz oranını gözeterek kullanmanız önemlidir.