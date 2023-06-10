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Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı

Saadet zinciri vurgunlarına yenisi eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren çete, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırımı tuzağına çekti. Şebeke yöneticileri Ankara ve İzmir'de iki ofis açtı. WhatsApp grubunda sözde kazançlarla alınan ev, dükkan ve otomobillerin paylaşılması mağdurları daha fazla para yatırmaya teşvik etti. Bu yöntemle yaklaşık 200 milyonluk vurgun yapıldı.

Giriş Tarihi: 10.06.2023 07:57
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Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı

5 ay boyunca oyalanan üyeler, savcılık ve polise şikayette bulundu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı. Mustafa Ö. ve Gökhan Y. dahil 6 kişilik şebeke, ocak ayındaki operasyonla çökertildi. 5 kişi tutuklandı.

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Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı

Şebekenin Ankara ayağını çökerten polis, İzmir'deki şebeke üyelerinin peşine düştü. İzmir'deki şebeke üyelerinin haksız kazançtan gelen parayla Antalya'da deniz manzaralı lüks bina inşa ettirerek daireleri paylaştığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi.

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Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı

Şebeke üyesi H.Ö.'nün, polise takibinden kurtulmak ve yakalanmamak için eşinden formalite şeklinde boşandığı, evine yakın bir yerde tekrar ev kiralayarak düzenli şeklinde eşinin evine gittiği ortaya çıktı.

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Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı

İzmir'deki şüphelilere yönelik önceki gün yapılan 2'nci dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.'nin aralarından bulunduğu 11 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 yarı otomatik makinali tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı