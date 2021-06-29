Yıllardır çukur kazıp içinde yaşıyorlar! Sebebi öğrenenleri şaşkına çevirdi
Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyindeki Coober Pedy kasabasında hemen hemen herkes çukur kazıp yerin altında yaşıyor. Binlerce kişinin yıldır yer altında yaşama sebebi ise öğrenenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021
13:42 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
14:24
Güney Avustralya'nın güneyinde yer alan Coober Pedy, Avustralya'nın opal madencilik endüstrisinin merkezinde bulunan bir kasaba. Coober Pedy'nin yüzde 60 yerlisi, yerin altında yaşıyor ve kasaba sürdürülebilir yaşam anlamında bir lider olma yolunda ilerliyor.
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COOPER PEDY'NİN TARİHİ Bunaltıcı derecede bir yer düşünün, öyle ki insanın kendini yerin altına sokası gelecek kadar. İşte Avustralya'nın güney kısmında taşrada yer alan Coober Pedy, tam da bu tanıma uyuyor ve genelde etraf, yerel opal madenlerden gelen ince kırmızı toz ile örtülü oluyor.
Yöre halkı daha serin, daha yaşanabilir bir hava elde etmek için, tüm yaratıcılığını kullanarak eski madenlerde hatta sığınaktan kiliseye kadar bir yeraltı topluluğu oluşturmuş. Bugün, Coober Pedy halkının, yaklaşık yüzde 60'ı yerin altında yaşıyor.
İşin ilginç olanı, Coober Pedy'nin kökenlerinin de yeraltına dayanması. Yaklaşık 100 yıl önce genç bir çocuk, bölgede birkaç parça opal keşfetmiş. Buradan başlayan hikâye, madencilerin bölgeye akın etmesiyle devam etmiş ve böylece Coober Pedy kısa bir sürede dünyanın en geniş opal kaynağı olmayı başarmış. En parlak dönemi olan 1970 ve 80'lerde kasaba, neredeyse 1000'den fazla madenciye ev sahipliği yapmış. Bugün ise sadece 100 madenci Coober Pedy'de yaşıyor.
COOPER PEDY, YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ Opal cenneti olan Coober Pedy'nin özelliklerini ve hikayesini duymuş olabilirsiniz. Fakat bu ilginç yeraltı kasabasının son zamanlarda tekrar dikkat çekmesinin farklı bir sebebi bulunuyor: o da elektrikli enerji projesi.