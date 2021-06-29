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O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

Muğla Datça'da yaşanan bu olay, görenleri dehşete düşürdü. Sahilde gezen vatandaşlar kıyıya vurmuş dev bir köpekbalığı gördü. 3 metre boyu ve 200 kilo ağırlığı ile tam bir "canavarı" andıran köpekbalığı bölgede büyük şaşkınlığa neden oldu. Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu "Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir." dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 14:11
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O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıya vuran, yaklaşık 3 metre boyundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

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O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça Gereme Koyu'nda kıyıya yakın bir noktada denizde köpek balığı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

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O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

Yapılan ihbar ile bölgeye Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi. Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpekbalığının Bozcamgöz türünde olduğu ve tahminen hamile olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından ölü köpekbalığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ
Kıyıya vuran köpek balığına yardım etmek istediklerini belirten Nevin Akyoneri, hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini ve yetkililerin bölgeye geldiğini ifade ederek, "Biz geldiğimizde yaşıyor gibiydi, memeleri var galiba hamile ya da yeni doğum yaptı bilmiyorum" dedi.

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O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

"ÜÇ METRE BOYUNDA, 200 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"
Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, "Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Geldiğimizde kıyıya vurmuş hareketsiz bir şekildeydi. Bozcamgöz türünde derinlerde yaşayan altı solungaçlı bir köpekbalığı olduğunu belirledik. Yaklaşık 3 metre boyunda 200 kilogram bir ağırlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir. Üzerinde herhangi bir darp izi ve av aracından kaynaklı bir yara izi görülmedi" diye konuştu.