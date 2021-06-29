O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

"ÜÇ METRE BOYUNDA, 200 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, "Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Geldiğimizde kıyıya vurmuş hareketsiz bir şekildeydi. Bozcamgöz türünde derinlerde yaşayan altı solungaçlı bir köpekbalığı olduğunu belirledik. Yaklaşık 3 metre boyunda 200 kilogram bir ağırlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir. Üzerinde herhangi bir darp izi ve av aracından kaynaklı bir yara izi görülmedi" diye konuştu.