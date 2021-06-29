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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde daha önce taş ocağı olan bölgenin kaderine terkedilmesiyle içi su dolu dev çukurlar oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi olmayan çukurlar tehlike saçıyor. 15 yaşındaki Elif Çakal'ın da düştüğü çukurların çevresi piknik yapmak isteyenler ile hayvan otlatanların uğrak yeri oldu. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra bölgenin kaderine terkedildiğini belirten mahalleli, "Bu uçuruma insanlar da düşüyor, hayvanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere. Yetkililerin bir an önce önlem alması lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 14:28
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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

15 YAŞINDAKİ ELİF DÜŞEREK ÖLDÜ
Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bölge, daha önce taş ocağı olarak kullanılmasının ardından adeta uçuruma dönüştü. Önceki gün 4 arkadaşıyla bölgede piknik yapan 15 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.-

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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

Yaşanan ölüm olayı üzerine tepkilerini dile getiren çevre sakinleri, olayın ilk olmadığını belirtti. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra, bölgenin eski haline getirilmediğini, oluşan uçurumun çevresine uyarı tabelası dahi konulmadığı söyleyen mahalle sakinleri, bölgenin çitlerle çevrilerek güvenlik önlemi alınması gerektiğini ifade etti.

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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

Piknik yapmak ve hayvanlarını otlatma gibi nedenlerle rahatlıkla bölgeye girilebildiği görülen bölgeyi havadan ve yerden görüntülendi.

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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI"
Mahalle sakini Cihan Tekinel, "Sultangazi'de bulunan Cebeci Mahallesi komple taş ocakları ile dolu. Bu taş ocaklarının bulunduğu yerlerde hiçbir tedbir yok. Ben hayvancılık yapıyorum. Taş ocaklarının bulunduğu uçuruma hayvanlarım bile düştü.

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Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler! Dev çukurlar tehlike saçıyor

Aynı zamanda geçen gün bir kız da o taş ocaklarının bulunduğu yere düştü ve hayatını kaybetti. Yetkililerden bu taş ocakları için önlem almalarını istiyoruz. Şu an taş ocaklarının çalışmadıklarını söylüyorlar ancak tozdan biz duramıyoruz. Tozdan dolayı çamaşır bile asamıyoruz. Taş ocakları gece gündüz çalışıyor" dedi.