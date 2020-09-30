Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Türk sinemasının usta ismi oyuncularından Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek sevenlerini şaşırttı. Bugünlerde ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman diziyle setlere yeniden dönen 83 yaşında usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile olan evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.