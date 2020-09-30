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Haberler Galeri Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Türk sinemasının usta ismi oyuncularından Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek sevenlerini şaşırttı. Bugünlerde ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman diziyle setlere yeniden dönen 83 yaşında usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile olan evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 17:53
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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Cüneyt Arkın'ın oğullar Kaan Cüreklibatır ve Murat Arkın tüm sevenleri tarafından tanınırken, bir de kızı olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı herkesi şaşkına çevirdi. Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan. Cüneyt Arkın ve Mocan 1964 yılında evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ise 1966'da dünyaya geldi.

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Çiftin 1968'de boşanmasının ardından Cüneyt Arkın ve kızı Filiz bir daha görüşmedi.

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı.

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Filiz Canlı

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı! 1964 yılındaki evliliğinden...

Filiz Canlı'nın da 11 yaşında Defne adında bir kızı var.