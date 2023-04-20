Yıllar sonra ortaya çıktı! Osmanlı padişahlarının gençlikleri bilinenden çok farklı! II. Abdülhamid, Vahdettin...

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında gelişmeye başlayan fotoğrafçılık, döneme önemli detaylar bıraktı. Tarihi bir belge niteliği taşıyan bu belgeler de gördüklerinize inanamayacaksınız. Osmanlı padişahlarının gençlikleri bilinenden çok farklı. 2. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin gibi önemli isimlerin yer aldığı fotoğraflar haberimizde...