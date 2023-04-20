20 Nisan 2023, Perşembe
Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?
Ramazan Bayramı gecesinde yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan'a veda ederken Müminler, bayram gecesi okunacak duaları araştırmaya başladı. Alimler Müslümanlara bu gecede dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okuyarak ibadet etmeyyi tavsiye etmiştir. Peki bayram gecesi 10 rekatlık namaz nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:45
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