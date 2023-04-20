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Haberler Galeri Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

Ramazan Bayramı gecesinde yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan'a veda ederken Müminler, bayram gecesi okunacak duaları araştırmaya başladı. Alimler Müslümanlara bu gecede dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okuyarak ibadet etmeyyi tavsiye etmiştir. Peki bayram gecesi 10 rekatlık namaz nasıl kılınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:45
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Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

Ramazan Bayramı gecesinde yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan'a veda ederken Müminler, bayram gecesi okunacak duaları araştırmaya başladı. Alimler Müslümanlara bu gecede dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okuyarak ibadet etmeyyi tavsiye etmiştir. Peki bayram gecesi 10 rekatlık namaz nasıl kılınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

RAMAZAN BAYRAMI 10 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

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Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 kere "[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]" okunur. Namazdan sonra 100 kere "[Estağfirullah]" okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da yukarıda paylaştığımız dua okunur.

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Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ

1- NAMAZ KILMAK

2- KUR'AN-I KERİM OKUMAK

3- DUA ETMEK

4- SADAKA VERMEK

5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

6- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

7- ALLAH'I ÇOKÇA ZİKRETMEK

8- SALAT Ü SELAM GETİRMEK

9- BAYRAMA HAZIRLANMALIDIR

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Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?

BAYRAMDA YAPILMASI GEREKENLER

1- Bayram günlerinde temiz ve güzel elbiseler giyilmeli.

2- Bayram namazına gitmeden önce gusül abdesti alınmalı.

3- Dişler fırçalanmalı, ağzımız temiz kokmalı.

4- Güzel kokular sürünmeli.

5- Güler yüzlü olunmalı.

6- Namazdan önce Ramazan Bayramı'nda hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi.

7- Kurban Bayramı'nda ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi.

8- Namaza mümkünse yürüyerek gidilmeli.