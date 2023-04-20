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Haberler Galeri BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

Ramazan Bayramı ve Cuma mesajları bir arada! 2023 yılında Ramazan Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle sevdiklerinin bayramını kutlamak isteyenler, mesaj araştırmalarına başladı. 21 Nisan Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kutlanacak olan yılın ilk dini bayramında Ramazan Bayramı mesajları paylaşılmaya başlandı. Bizde sizler için, en anlamlı, kısa, uzun,hadisli bayram ve Cuma mesajlarını derledik!

Giriş Tarihi: 20.04.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 17:49
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BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram mesajları paylaşılmaya başlandı. 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü arefe gününe denk gelirken Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma günü itibarıyla başlıyor ve 23 Nisan'a kadar sürüyor. Sevdikleri Bayramınız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler araştırmalarına başladı. Bizde sizler için en anlamlı, dualı, nostaljik, kısa,uzun Ramazan ve Cuma mesajlarını derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023

*Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

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BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

*Kapı çalar çocuklar koşar; eller uzatılır dostlar tutar... Ramazan Bayramı'nda bütün kalpler birlikte atar. Hayırlı bayramlar...

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BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

*Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

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BAYRAM VE CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, NOSTALJİK, GİFLİ, en güzel, hadisli, kısa, uzun Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

*Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.