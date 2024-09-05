05 Eylül 2024, Perşembe
Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL
Anadolu'nun pek de bilinmeyen tatlarından biri olan bu lezzet bölgedeki aileye gelir kaynağı haline geldi. Geleneksel olan ancak günümüzde unutulmuş tatlar arasında yer alan bu lezzet 1 aylık sezonda yapılıyor ve tam 8 ay boyunca saklanabiliyor. Doğal üretimden sofralara kadar uzanan bu lezzete hem yurt içinden hem de yurt dışından talep yağıyor. Kilosu 300 TL'ye kadar çıkan lezzeti tadanlar bir daha istiyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 01:04