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Haberler Galeri Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

Anadolu'nun pek de bilinmeyen tatlarından biri olan bu lezzet bölgedeki aileye gelir kaynağı haline geldi. Geleneksel olan ancak günümüzde unutulmuş tatlar arasında yer alan bu lezzet 1 aylık sezonda yapılıyor ve tam 8 ay boyunca saklanabiliyor. Doğal üretimden sofralara kadar uzanan bu lezzete hem yurt içinden hem de yurt dışından talep yağıyor. Kilosu 300 TL'ye kadar çıkan lezzeti tadanlar bir daha istiyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 01:04
Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

Niğde'de geleneksel lezzetlerden biri olan Köfter unutulmaya yüz tutmuş tatlar arasında yer alıyor ancak Yazgan ailesi bu tadı yaşatmak için ürettiği doğal meyvelerle hem üretiyor hem de gelir elde ediyor.

Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

Niğde'nin Kemerhisar beldesinde 35 dönüm arazilerinde üzüm yetiştiren Mehmet Yazgan ve ailesi köfter tatlısı üreterek kazanç sağlıyor. Hatta öyle ki bu tatlıya hem yurt içinde hem de yurt dışından sipariş yağıyor ve aile taleplere yetişemiyor.

Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

8 ay raf ömrü olan köfteri yaparak yörenin geleneği sürdürmek istediklerini söyleyen Mehmet Yazgan, geleneksel yöntemlerle ürettikleri köfterin katkısız ve doğal olduğunu söyledi.

Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

8 AY DAYANIYOR!

Yazgan, köfter geleneğinin uzun yıllara dayandığını belirterek dedelerinden kalan bir kültür olduğunu ve devam ettirmek istediklerini vurguladı. Yazgan "Üzümler belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yapıyoruz. 1 aylık sezonu var köfter yapımının ve 8 ay kadar da dayanma süreci oluyor" dedi.

Yılda 1 ay yapılıyor! Yiyen bir daha istiyor taleplere yetişemiyor: Kilosu 300 TL

Taleplere yetişemediklerini söyleyen Yazgan, "Geleneksel üretim ve yüzde yüz doğal olduğu için bunu biz fazla üretemiyoruz, talebe çok karşılık veremiyoruz." dedi ve şöyle devam etti: