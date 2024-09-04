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Dualı, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024

İslam aleminin en hayırlı aylarından olan Rebiülevvel ayı 4 Eylül 2024 itibariyle başladı. Bu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyen Müslümanlar arama motorlarında "Dualı, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024" araştırmalarına başladılar. İşte en anlamlı, dualı, resimli Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:44
Dualı, hadisli, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024

Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği ay olan rebiülevvel ayı tüm Müslüman alemi tarafından sevinç ve huzurla karşılandı. 4 Eylül itibariyle idrak edilecek bu hayırlı ayda Müminler zamanlarını ibadet ve dualarla geçirmeye gayret edecekler. Bu kutlu ayı sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en anlamlı, dualı, uzun, kısa rebiülevvel ayı mesajlarını derledik. İşte eşe, dosta, anne babaya atılacak mesajlar...

Dualı, hadisli, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI

🌙Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

🌙İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

🌙Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

🌙Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

🌙Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun.

🌙'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

Dualı, hadisli, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024

🌙İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

🌙Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

🌙Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...

🌙Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

🌙Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

Dualı, hadisli, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024

🌙İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

🌙Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız ve cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

🌙Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun…

🌙Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.