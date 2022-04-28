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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! 'Aşığım' dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi
Ürdünlü Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor. Her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.
Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:49Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:49