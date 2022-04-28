Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! ’Aşığım’ dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

Yılanlar konusunda profesyonel bir uzman olarak adını duyuran Sukur, babasından aldığı bu tecrübeyi anlattı. Ürdün'ün kuzeyindeki memleketinde 1989 yılından beri yılanlarla yaşayan Sukur, 14 yaşındaki kızı Melek'e de yılan sevgisi aşıladığını ve bu alanda kendisiyle yarışır hale getirdiğini ifade etti.