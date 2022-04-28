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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! 'Aşığım' dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

Ürdünlü Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor. Her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:49
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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! ’Aşığım’ dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sukur, babasından edindiği tecrübeye dayanarak, evinde çok sayıda yılan besliyor. Sukur, evindeki yılanlara, aile fertlerine kullandığı sevgi sözcükleriyle hitap ediyor.

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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! ’Aşığım’ dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

Yılanlara karşı çoğu insanın sahip olamadığı yetenekleri sergileyen Sukur, her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.

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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! ’Aşığım’ dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

Yılanlar konusunda profesyonel bir uzman olarak adını duyuran Sukur, babasından aldığı bu tecrübeyi anlattı. Ürdün'ün kuzeyindeki memleketinde 1989 yılından beri yılanlarla yaşayan Sukur, 14 yaşındaki kızı Melek'e de yılan sevgisi aşıladığını ve bu alanda kendisiyle yarışır hale getirdiğini ifade etti.

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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! ’Aşığım’ dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

KENDİSİNİ "YILANLAR AŞIĞI" OLARAK TANITIYOR

Kendisini "yılanlar aşığı" olarak tanıtan Sukur, babasından yıllar içinde aldığı deneyime dayanarak, yılanlar konusunda Ürdün'ün sayılı uzmanlarından biri haline geldiğini söyledi.

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Yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor! ’Aşığım’ dedi ailesinden farkları olmadığını söyledi

Zehirli ve zehirli olmayan her türlü yılanı eline alabildiğini dile getiren Sukur, "Yılanlarla başa çıkmak için her türlü tecrübem olduğu gibi yılan sokmalarına da panzehirle müdahale edebiliyorum." dedi.