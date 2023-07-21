"Vize işlem ücreti" adı altında 100 milyon TL'lik vurgun! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Suç örgütüne operasyon yapıldı

"VİZE İŞLEM ÜCRETİ" ADI ALTINDA VURGUN

Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.