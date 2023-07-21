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"Vize işlem ücreti" adı altında 100 milyon TL'lik vurgun! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Suç örgütüne operasyon yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplayarak haksız kazanç sağlayan 65 kişinin yakalandığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 21.07.2023 17:43Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 18:34