22 Temmuz 2023, Cumartesi
İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında
Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip ile yangına müdahale edilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Valilik kampındaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:01
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