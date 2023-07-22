İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip ile yangına müdahale edilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Valilik kampındaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.