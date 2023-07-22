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İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip ile yangına müdahale edilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Valilik kampındaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:01
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İzmir Çeşme’de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

Yangın, saat 23.30 sıralarında Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

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İzmir Çeşme’de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

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İzmir Çeşme’de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

BİR KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Çeşme’de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

ÖĞRENCİLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

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İzmir Çeşme’de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını! Bir kişi gözaltında

Öte yandan, yaklaşık 4.5 saattir devam eden yangına ekiplrin müdahelesi devam ediyor. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenilirken, itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek olmak için bölgeye İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar gönderildi.

Yerleşim yerlerinin yakınlarında konumlanan TOMA'ların olası yangın sıçramasında müdahale edeceği öğrenildi.