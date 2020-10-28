Küpe takılmasından sonra aniden fenalaşıp ölüyorlar

Medine Kılıç," Karacabey ilçe tarımdan geldiler, kulak küpesi taktılar. 14. günü hayvanlar teker teker ölmeye başladı. Küpelerde ne olduğunu bilmiyorum ama makinesinden tetanoz olmuş hayvanlar. Bizim meleklerimiz bunlar. Bunlardan para kazanacağız da idare olacağız biz. 100 bin lira kredi borcum var benim. Hayvanlarımın hepsi gebeydi. Bunların kuzularını satıp borcumu ödeyecektim. ben şimdi ne yapacağım?" diye konuştu.