13 Kasım 2021, Cumartesi
Yerli ve milli otomobil TOGG'da heyecan veren gelişme
Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli otomobil TOGG için nefesler tutuldu. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi ve 2023'in ilk çeyreğinde yollara çıkması beklenen TOGG için Milyonların merakla beklediği açıklama TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan geldi. Karakaş, Türk halkının otomobil tercihinde başı çeken 'Sedan' modeli için çalışmaların başladığını duyurdu. Bununla beraber yıllara sari bir şekilde TOGG 5 farklı model ile dünya piyasasına girecek. İlk etapta üretilen model, kırmızı rengiyle dikkat çeken SUV modeli olacak.
Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 15:42
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