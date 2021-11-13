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Yerli ve milli otomobil TOGG'da heyecan veren gelişme

Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli otomobil TOGG için nefesler tutuldu. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi ve 2023'in ilk çeyreğinde yollara çıkması beklenen TOGG için Milyonların merakla beklediği açıklama TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan geldi. Karakaş, Türk halkının otomobil tercihinde başı çeken 'Sedan' modeli için çalışmaların başladığını duyurdu. Bununla beraber yıllara sari bir şekilde TOGG 5 farklı model ile dünya piyasasına girecek. İlk etapta üretilen model, kırmızı rengiyle dikkat çeken SUV modeli olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 15:42
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Yerli ve milli otomobil TOGG’da heyecan veren gelişme
Dünya basınında kendine yer bulunan Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli otomobili TOGG için merakla beklenen açıklama geldi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ülkemizde en çok tercih edilen 'Sedan' modeli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karakaş, "Şimdiden C Segment Sedan çalışmaları başladı" dedi.
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Yerli ve milli otomobil TOGG’da heyecan veren gelişme
Öte yandan devletin her kademesi TOGG ve elektrikli araçlar için yasal düzenlemelere operasyonel faaliyetlere hız verdi. TOGG'un dikkat çeken özellikleriyle beraber son gelişmeler haberin detayında…
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Yerli ve milli otomobil TOGG’da heyecan veren gelişme

*TOGG modelleri

*Şarj İstasyonları

*Üretim süreci

*Yasal düzenlemeler

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Yerli ve milli otomobil TOGG’da heyecan veren gelişme

"5 MODELİ ADIM ADIM PİYASAYA SÜRECEĞİZ"

TOGG (CEO) Gürcan Karakaş, "Araç piyasasında yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" dedi.

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Yerli ve milli otomobil TOGG’da heyecan veren gelişme

"OTOMOBİLLER YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR"

Karakaş, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, müşteri beklentilerinin değişmesinin temelinde ise teknolojinin gelişmesinin, teknolojinin gelişmesinin temelinde de bağlantılı teknolojilerin, dijital yaklaşımların hızla yayılmasının ve otomobilin, otomotivin bir yaşam alanına dönüşmesinin yattığını dile getirdi.