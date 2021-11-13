Yerli ve milli otomobil TOGG’da heyecan veren gelişme

"5 MODELİ ADIM ADIM PİYASAYA SÜRECEĞİZ"

TOGG (CEO) Gürcan Karakaş, "Araç piyasasında yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" dedi.