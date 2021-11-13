14 yaşındaki çırağa yanlış tıraş dayağı!

"O gün de ilk defa saç tıraşı yapıyordum. Müşteri gelince bana 'tıraş et' dedi. Ben 'daha bilmiyorum yanlış yaparım' dedim. O da 'olacak, yapacaksın' dedi. Sakal tıraşını yanlış yaptım. Sonra 'saç tıraşına geç' dedi. Sakal tıraşını yaparken enseme ve yanağıma sürekli vuruyordu. Bu sırada ben ağlıyordum. Bana, 'ağlama saç tıraşına geç' dedi. Saç tıraşını da yanlış yapınca copla vurdu. O an çok acı duydum ve bağırdım, ağladım. Bacağımın sağ iç ve sol dış kısımlarına vurdu. Ben koltuğa oturdum, o tıraşı düzeltirken tarağı kırıp bana fırlattı, 'buradan herkesi çıkartırım seni komalık edene kadar döverim' dedi. Cep telefonumu almıştı, sonra telefonumu verdi beni eve gönderdi. Bana yaptıklarının karşılığı neyse o cezayı almasını istiyorum."