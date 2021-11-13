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Kuş cenneti Bafa Gölü'nde korkutan görüntü! Artık yürüyerek geziyorlar

Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Aydın-Muğla sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkileniyor. 261 kuş türüne ev sahipliği yapan gölle ilgili açıklama yapan Fatih Yavaş, "Daha önce tekneyle gezdiğimiz yerleri şu anda yürüyerek gezebilirsiniz. Bunu görmek bir balıkçı için çok üzücü bir durum" dedi.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 15:49
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Kuş cenneti Bafa Gölü’nde korkutan görüntü! Artık yürüyerek geziyorlar

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, birçoğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

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Kuş cenneti Bafa Gölü’nde korkutan görüntü! Artık yürüyerek geziyorlar

Gölün bulunduğu bölge, Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Kuş cenneti Bafa Gölü’nde korkutan görüntü! Artık yürüyerek geziyorlar

Kuş cenneti olan göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerdekiler yılan balığı başta olmak üzere birçok türü avlayarak kazanç sağlıyor.

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Kuş cenneti Bafa Gölü’nde korkutan görüntü! Artık yürüyerek geziyorlar

Büyük Menderes'ten gelen sularla beslenen Bafa'da, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz etkileri görülüyor.

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Kuş cenneti Bafa Gölü’nde korkutan görüntü! Artık yürüyerek geziyorlar

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bafa'da sular 1,5 metre çekilirken Söke ilçesindeki Serçin Mahallesi'nin bir kısmında ise göl tamamen kurudu.