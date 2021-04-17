Yerli aşı son durum | Merakla beklenen gelişme! İşte yerli aşının üretileceği klinik

Yerli ve milli aşı adaylarının da faz çalışmalarının yürütüleceği merkeze, giriş ve çıkışlar sadece tanımlı kartlar ile yapılabiliyor. Çalışmanın güvenliği açısından her odanın kapısı, sadece görevli kişilerin tanımlı kimlik kartları ile açılabiliyor. Bunun yanı sıra 3 katlı olarak inşa edilen binada; acil müdahale odaları, kapalı devre kamera sistemleri, bekleme alanları, aktivite alanları, aşı ve ilaç inceleme alanları, laboratuvar gibi birçok bileşen yer alıyor. Aşı veya ilaç adayına gönüllü olmak isteyen vatandaşların gerekli testleri geçmesinin ardından merkezde takipleri başlıyor. Bu kapsamda merkezin ilk araştırma adayı da Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibi tarafından geliştirilen inaktif Covid-19 aşı adayı oldu.



