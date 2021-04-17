Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi.