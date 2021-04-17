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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

2 ay önce Esra Erol'un programına katılan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve çocuklu olan Salih'e kaçtığını söylemişti. Esra Erol'un çabaları sonunda bulunan Nilüfer, ailesinin evine geri dönmüştü. Tekrar evden kaçan Nilüfer, annesinin Esra Erol'a gelmesinin ardından yine canlı yayına katıldı. Nilüfer, Esra Erol canlı yayınında annesine saldırdı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 11:26
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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

2 ay önce Esra Erol'un programına çıkan Hayriye Hanım, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya ile kaçtığını söyleyerek yardım istemişti.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih birbirlerini sevdiklerini söylemiş ve ayrılmak istememişlerdi. Salih'in eşi Mevla ise çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söyleyince herkes şaşkına dönmüştü.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

Günlerce canlı yayında işlenen konunun sonunda Salih ve Mevla evliliklerini kurtarmış Nilüfer'de Ordu'daki ailesinin yanına geri dönmüştü.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

"İŞE GİDİYORUM" DEYİP EVDEN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...

Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi.