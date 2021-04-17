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Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! Evden kaçan Nilüfer annesine saldırdı...
2 ay önce Esra Erol'un programına katılan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve çocuklu olan Salih'e kaçtığını söylemişti. Esra Erol'un çabaları sonunda bulunan Nilüfer, ailesinin evine geri dönmüştü. Tekrar evden kaçan Nilüfer, annesinin Esra Erol'a gelmesinin ardından yine canlı yayına katıldı. Nilüfer, Esra Erol canlı yayınında annesine saldırdı. O anlar ise böyle görüntülendi.