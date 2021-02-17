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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bingöl’de kaz çiftliği kuran inşaat işçisi şimdi taleplere yetişemiyor Bingöl’de kaz çiftliği kuran inşaat işçisi şimdi taleplere yetişemiyor
Genç ilçesinde 55 yaşındaki inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün birikimiyle kaz çiftliği kurdu. Siparişlere yetişen Vahdettin Abasiyün, "Bana 'Yapamazsın, kim alır' diyorlardı. Şu an taleplere yetişemiyorum. 15 bin yavru siparişi var. Destek olsaydı yurt dışına kadar ihracat yapabilirdim." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.02.2021 11:34
Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Vahkin mezrasında yaşayan, 2 çocuk babası, inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün, işsiz kalınca birikimiyle iş kurmaya karar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İnternette araştırma yapan Abasiyün, gördüğü kaz çiftliği işine merak sardı. Birikimi olan 300 bin TL'sini harcayan Abasiyün, köyünde bir kaz çiftliği kurdu.
Kazları gören bazı köylülerin 'Yapamazsın, kim alır?' sözlerine aldırmadan işe devam eden Abasiyün, destek almadan kurduğu çiftlikte 550 kaz yetiştirmeye başladı.
Kazlara olan talebe istediği ölçüde yetişemediğini söyleyen Abasiyün, desteklenmesi halinde yurt dışına ihracat yapabileceğini söyledi.
Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Abasiyün, "İnşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım, diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım.