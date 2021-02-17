Bingöl’de kaz çiftliği kuran inşaat işçisi şimdi taleplere yetişemiyor

Genç ilçesinde 55 yaşındaki inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün birikimiyle kaz çiftliği kurdu. Siparişlere yetişen Vahdettin Abasiyün, "Bana 'Yapamazsın, kim alır' diyorlardı. Şu an taleplere yetişemiyorum. 15 bin yavru siparişi var. Destek olsaydı yurt dışına kadar ihracat yapabilirdim." ifadelerini kullandı.